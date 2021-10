Coupure de courant dans plusieurs villages du Borinage suite à l’incendie de dimanche

La nuit de samedi à dimanche a été mouvementée dans la région de Mons-Borinage et des Hauts-Pays. Plusieurs riverains signalent ce dimanche matin qu’il n’y a plus de courant dans leurs rues. La panne provient en fait d’un incendie qui ravage actuellement une cabine haute tension située à la limite entre Frameries et Colfontaine.