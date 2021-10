Cannabis à Quaregnon et Roisin: les 11 prévenus albanais de nouveau face aux juges

Un nouveau dossier de plantations de cannabis est sur la table du tribunal du Hainaut, section de Mons. Des onze prévenus, six sont actuellement détenus – depuis onze mois et demi – et un autre est sous surveillance électronique. Ils sont quasi tous albanais, et à ce titre, sans domicile en Belgique. Le plus âgé a 39 ans et le plus jeune 26.