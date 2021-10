Busé 12 fois à un cours, un étudiant louviérois à l’UCL Mons va au Conseil d’Etat

Loïc Bernard et son papa Thierry regrettent l’inflexibilité de l’UCL Mons, mais aussi les conséquences engendrées par le décret «Fourre-Tout 3». - D. Claes

À cause d’un examen de 2e bac raté... 12 fois, le dernier avec un 7/20, Loïc Bernard ne peut présenter son TFE de Master Ingénieur en Gestion. Alors qu’il a une moyenne de 14,68/20 et qu’un contrat l’attend dans une entreprise de Feluy. Le jury académique n’a pas voulu délibérer. Loïc et son papa Thierry ont saisi le Conseil d’Etat.