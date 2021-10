La Croix-Rouge lance un appel urgent au don du sang

Les stocks de sang sont actuellement dans un état critique. Depuis la mi-août, les stocks de sang ne cessent de diminuer.

Plutôt que de repartir à la hausse avec la rentrée, les prélèvements ont chuté avec un taux de fréquentation des collectes systématiquement inférieur de 25 à 30 % par rapport aux prévisions.

La période qui arrive est pourtant capitale pour le Service du Sang. Il s’agit déjà de constituer des réserves conséquentes pour faire face aux deux périodes de congés qui arrivent et, plus particulièrement, à la fin de l’année.

Notamment aborder la quinzaine de Noël et Nouvel An avec un stock de 5.000 poches, soit 2.000 poches de plus que la normale.

Il est capital que les donneurs ne reportent pas leur don et que la population se mobilise pour venir donner dans les centres et collectes.

Prise de rendez-vous

Rappelons que, pour la sécurité de tous, la prise de rendez-vous est obligatoire dans les centres de prélèvement. Les collectes de village, qui présentent généralement plus de facilités pour le respect des distances de sécurité, sont majoritairement en accès libre. Le donneur est tout de même invité à vérifier sur le site Internet.

Précisons également que, tout donneur souhaitant prendre rendez-vous, peut le faire via le site www.DonneurDeSang.be

Il lui suffit d’y trouver le centre ou la collecte de son choix et de cliquer sur le bouton « Je prends rendez-vous ».

Infos et renseignements

– Le port du masque est obligatoire, si le donneur n’en possède pas, il lui en sera fourni un.

– Retrouvez toutes les collectes via www.DonneurDeSang.be

– Pour toute question médicale ou liée au don de sang, appelez le numéro gratuit 0800 92 245

– Vous avez une question par rapport au don de sang en période de Coronavirus ? Rendez- vous sur https ://www.donneurdesang.be/fr/covid19.