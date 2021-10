Lukaku a quitté le rassemblement des Diables: «Il souffre d’une surcharge musculaire»

Les Diables rouges l’ont annoncé sur leur compte Twitter.

Romelu Lukaku ne participera pas au match pour la troisième place de la Nations League face à l’Italie. Après avoir manqué le dernier entraînement des Diables rouges, l’attaquant de Chelsea a quitté le rassemblement de l’équipe nationale. Le compte officiel des Diables rouges l’a annoncé sur Twitter. On ne connaît pas pour l’heure les raisons du départ du meilleur buteur de l’histoire de la sélection belge de football.

En conférence de presse, Roberto Martinez a expliqué le mal dont souffre l’attaquant des Blues. « Au même titre qu’Eden Hazard, Romelu Lukaku souffre d’une surcharge musculaire. Cependant, nous n’avons pas les installations nécessaires ici pour les traiter, alors nous les avons renvoyés en Belgique. L’objectif est de les ramener dans leurs clubs aussi en forme que possible. Nous faisons ce qu’il y a de mieux pour les joueurs. Il ne s’agit pas de blessures, mais ils ne sont pas non plus à 100 % aptes à jouer un match ce dimanche. »

Pour Thomas Foket, la situation est différente. « Il s’est blessé au mollet lors de l’échauffement avant d’affronter la France. Il est de retour dans son club du Stade Reims et sera absent pour une plus longue période. »