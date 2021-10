10/10 02:00 → 10/10 11:00

En seconde partie de nuit, du brouillard se formera en de nombreux endroits, surtout au nord du sillon Sambre et Meuse. La visibilité y sera réduite à moins de 500 m, et localement à moins de 200 m. En Ardenne, on prévoit aussi du brouillard mais il devrait toutefois se cantonner dans certaines vallées, ce qui ne nécessite pas l'activation d'un avertissement.