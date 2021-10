Des milliers de personnes dans les rues de Mons pour un spectacle psychédélique

10/10 05:00 → 10/10 11:00

Ce matin, les brumes et brouillards sont répandus et parfois denses en Flandre et sur le centre du pays avec des visibilités parfois inférieures à 100 m. Au sud du sillon Sambre et Meuse, le ciel sera dégagé avec des brumes et bancs de brouillard nettement plus localisés, principalement dans le creux des vallées.