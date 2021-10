Voici les photos et les vidéos du semi-marathon de Mons

Gilles Wiseur à gauche et son ami Louis! - C.M

Ce dimanche, la ville de Mons était en effervescence pour son semi-marathon annuel. Plus de 3.000 courageux et de passionnés ont pris le départ sur la Grand-Place pour courir les 5, 10 ou 21 kilomètres au programme. Retrouvez toutes nos photos et nos vidéos.