P4D : le sans-faute de Givry, c’est du 24 sur 24! (+vidéos des buts et réactions)

Victoire méritée pour Givry, plus costaud dans les duels. - C.M

Dans le choc de la P4D entre Givry, premier invaincu, et Quaregnon-Wasmuël, troisième, les leaders ont pris le dessus au retour des vestiaires. Dès l’entame du match, les duels étaient intenses entre les deux équipes. Retrouvez les vidéos de deux buts et les réactions de Romdhane et Amaradio, double buteur.