Nafi Thiam possède désormais une canette à son effigie et son propre jeu (photos)

Photos

La double championne olympique a été mise à l’honneur par une célèbre marque de boissons énergisantes.

Nafissatou Thiam continue de vivre un rêve éveillé. Après de longues années de travail acharné dans l’ombre, la Liégeoise a à nouveau été sacrée championne olympique cet été, lors des Jeux de Tokyo. C’est pour cette raison que la célèbre marque de boissons énergisantes Red Bull a décidé de mettre à l’honneur l’athlète belge.

Wilhelm Westergren

Après avoir récemment réaménagé sa salle d’entraînement, située en Cité ardente, la marque autrichienne a décidé d’aller bien plus loin, en commercialisant une canette à l’effigie de Nafi. Une belle récompense, qui lui a été remise en main propre par Felix Denayer, autre médaillé belge des derniers J.O. (avec les Red Lions).

Wilhelm Westergren

Wilhelm Westergren

« Avoir son visage sur une canette, c’est vraiment trop cool », réagit la championne coachée par Roger Lespagnard. « Ce fut une année très compliquée, j’ai dû énormément travailler. Mais, à l’arrivée, les résultats sont là. Red Bull m’a toujours soutenue, et je trouve ça incroyable d’être célébrée de cette manière. » Pour les amateurs de boissons énergisantes, un million d’exemplaires de cette canette ont été produits et sont déjà disponibles dans certains commerces belges.

Wilhelm Westergren

Wilhelm Westergren

Mais ce n’est pas tout. La championne du monde a également découvert qu’elle avait désormais… son propre jeu vidéo ! Développé par Red Bull, celui-ci est disponible sur Instagram. Le but est très simple : les joueurs incarnent Nafi, et ont l’occasion de s’essayer à certaines disciplines de l’heptathlon. En essayant, bien sûr, d’obtenir le score le plus élevé. Avec une chance de remporter un superbe cadeau à la clé : en effet, les joueurs qui partagent leur score dans leur Story Instagram auront la possibilité de remporter une rencontre unique avec la championne belge !

Wilhelm Westergren

Wilhelm Westergren