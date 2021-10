Budget fédéral: accord sur un chèque énergie… mais pas pour tous les Belges!

Les sept partis se seraient finalement mis d’accord sur l’aide à fournir aux citoyens confrontés à l’explosion de la facture énergétique. Comme déjà précisé, il y a un accord pour prolonger le tarif social élargi (environ un million de personnes), au moins jusqu’au printemps de l’année prochaine (le délai sera-t-il prolongé un peu plus encore ? C’est toujours en discussion).

Par contre, le chèque énergie, dont on a beaucoup parlé, une idée émise par le PS qui était moyennement appréciée par les autres partis, serait finalement accepté… Mais il ne concernerait que les publics les plus précaires, à savoir également le million de personnes qui bénéficient du tarif social élargi.

Cela signifie que ces personnes-là pourraient espérer une aide de plus de 700 euros pour combattre les prix fous du gaz et de l’électricité… Et que les Belges un peu mieux nantis ne recevraient aucune aide.

Les autres partis, même Ecolo et Vooruit, les socialistes flamands, plutôt proches des idées du PS, critiquaient le coût de cette mesure si elle avait été élargie à tout le monde. Ils étaient partisans d’une mesure plus ciblée sur les plus faibles revenus. Ils ont visiblement eu gain de cause, même si on attendra la confirmation officielle de l’accord.