Bilan mi-mandat à Lens: voici les tops et les flops

Route d’Ath, boucle du Hainaut, budget réformé et prime vélo: on a fait le point sur les tops et les flops sur l’entité de Lens à l’occasion des trois ans de mandature.

Edito: les projets sont «en cours», «en retard» ou «abandonnés» *** ******* ***** ****** ******* *** ******* ** ******** ** ************** ** ** ******** ******** ** **** ** ******* **** **** ***** *** ***** ********* *********** ****** ***** ********* ** ** *** ********* * *** ****** ** ********************** ************** ** ***** ******** ******* ***** ************ ** **** ********* ** ****** ************ ******** *** ******** ****** ** ** ******** ********** ** * ************** *** ******** **** ********** ** ***** ** ****** *** ******** ********* ****** *** ******** ******* ** ************ **** ** ****** ** ** ******** ** ********* ** ***** *** ** *********** ******* ********* *** ******** **** ****** ***** *** ***** *********** *** ****** **** *** ** ****** *************** ******** *** ******** **** ****** *** ***** ** ******* ******** ** ***** **** ** ***************** ** **** *** *************** ** ****** ** ******* ******** *** *************** *** ** ******* ******** ** ***** ** ** **** *** ************ ** *** ********* *************** ** ** *** ******* ************ **** ** ******* *** ******* *********** *** ****** ****** *** ******* *** ********** **** ***** *** ******** *** ******* ** ****** ** **** ** ********** *** **** *** *** ******* ***** ** ****** *********** *** * ***** *** ** ***** ****** ***** **************** ** ***** *** ******* ** ****** **** ** ** ************ *** ******* ********** ************** ********** *************** ****************************** **** ** * * ******** ** ****** ************** *************** ** ***** ** ************ ****************** *************** ** ***** ** ************** *************** ***** ******* *** *** ****** **************** ********** ****** *** ********* ** ** ******* ******************* ** ********* ** ****** *** ********** ************* ********** ******** ********* ** ** **** **** ****** ***** *** ******** *** ************* ******** *** ******** ** **** *** ***** *********** **** ** ********** ** ***** *********** ** **** ***** ************ ** **** **** ** ******** *** ******* ***** ** ******* ********* ** ** ********** ********** **** ** ******* *** ******** ******** ** ***** ******** ** ******* *** **** ******* ** **** ************ ******** *** ************** ** *** ******** ************* *** ** ******** ******** ****** ** ** ***** *********** ********** *********** **** ** ******* ******* ** ******** ** **** **** ****** *** ** ***** ** *********** *** ********** *********** Mi-mandat à Lens: les routes inondées seront refaites mais pas encore de cantonniers Isabelle Galant (MDC), la bourgmestre de Lens. - A.U. Trois ans après le début de la mandature, où en est-on dans les projets lensois ? Isabelle Galant, bourgmestre MDC, fait le point sur les projets effectués, en cours ou abandonnés. ******* * ************* ************ ***** ******** ** ** ********** *** ****** **** ****** ****** ** ********** *********** **** ***** ****** *** ******** **** ** *********** ************* ****** ** *** *********** ***** ** ** ***** ** ******** **** ***** ******* ** ************ ****** *** ** ****** ********* ******** *** ********* ** * **** ******** ** ************** *** ********** ******** **** *** ********** ********* ** ** ******** ************* **** *** ******** **** ** *** ***** ** ***** *** ********** ** ****** ********************** ******* ******** ******* ** ************ ********** * ********* ** *** ******** ******** ** ****** ** **************** ** * *********** *** ******* ******* ** **************** ******** *** ************ ********* ** * ************** ** * ********** *** ***** ************************ ********* ********** ****** ** ** **** *** ***** ********* ** * ******* ** ************* *** ********* ********** *** *************** ** ******** *** ************* ********** *** ******** **** *********** ** * ******** *** ********** ** ***** ******** ** ** **** ** ** ****** ** ** ******* ********* ** ****** *** ******** **** ********* ******** *** ***** ****** ** ***** **** ***** **** ********* ** * ******** *** *********** ***************** ** ********* ** *** ******* *** ***** ********** ** *** ****************** ******** ** ************ ********** * * ** *** ******* ** ***** ** ** *** ** ******** ****** **** *** * ***** ******* *** ** ******* ******************* **** * **** ***** ***** **** ** ******* ****** ** ***************** ********************* *** ****** ** **************** *********** ************** **** ** ******* ** **** ** ********** ****** ** ***** ****** *********** * ***** *** ** *********** **** ** ******* *********** ****** ***** ********* *** ********* *********** **** ********** * ****** **** ***** ****** ******* ****** ** ***************** **** ** **** ** *********** *** *** *** *************** ********** ********** ******* ****** ** ***** ****** **** ***** *** ******** *** ** ******** *** ** ******* *** ** ** ******** ** ** ********* ******** ** ***** ************ ** ** ********** ********* ** ** ***** ********* ** ** ******** *** ********* ** *** ****** ******* ******** ****** ** ***** **** * ********** ** * ***** ******* ** ********* ** *************** ******* ********** ********** ****** ** ********** ************ ******** *** ******** ** ** *** ** ********** ** ** *********** ** ******** ** ******* *** *** ****** ********* ********** ********** ****** ******* ** ******** ******* **************** ** *** ******** ** ***** ** * ******** ** *** ***** ** ** *** ** ******** ** **** ** ***** ****** ** ******** ** ****** **** ** *** *** *************** **** ** * * ** ** ****** **** *** ******* ********* *** ** ***** ******* ** ***** ***** ** ***** * *** ** ** ******* ** ***** ** * ******** *************** ** ****** **** ******* *** ****** ********** *** *** ************ **** ** *** *** *** *********** *** ********** ** ** ********** ******* ************** *** *********** ******* **** ***************** ** ********* * ***** ****** ** ******* ****** ** ******************* **** ******* *** ****** ** ** *** **** ********** *** ***** ***** *********** ******** *** ***** *** ******* ************** *** *** *********** **** ***** *** ******* ******* * ********* ** * ********** *** ******** *** ********* ** ******** **** *** ********* ****** *** ** ************* ** ***** *** ***** ************ **** ********** ** *** ******** ** **************** ***** *** ******* ********** *** ** ************* *** *********** ******* ************ ***** ****** **** ** ********* ** **** **** *** ********* ** **** *** ********** **** ** ****** **** ** **** ****** ** ****** ** ****** ************** ** * * **** ** *********** ********* *** ******* **** *** *********** ***** ** *** ******* ** ******** ** ******* *** ****** ******** ** **************** ** ****** ** * ********* ******* ******* *************** ** ****** *** **** ** ** ********* ************* ** ******* ***** ****** *** ** ****** ****** ********* *** ** ******* *** *********** ****** ** ** ******** *** ************* ****** ********* ***** ****** ** * ********** ** ******* ************ *********** ** **** **** ***** ****** ******* **** ** ******* ** **** ******** ************* *************** ** ***** ************** ****** ********* ** * ******* ** ****** ** *********** *** ******** ** **** *** ****** ******* *********** ** **** **** ******** ** ****** ** ******** **** ** ** **** *** ******** ** ******************* ** ************** ** **** ** ** ***** ** ************ ******* ** *********** *************** ******** ** ******************* ** ******* ** ** **** ** **************** * ********** ***** *** ** ********* ** **** **************** ** ****** ************ *** ****** ** ***** ******* ********** ** ******* *** ****** ** ****** ** ********* **** ******* ** ** ****** **** ******* ********* **** ** * ****** * ******** ******* ** ******** *** ******** *** ****** ********** **** *** ****** ** ****** ** ** ****** ************ Lens va intégrer une intercommunale pour son parc à conteneurs L’actuel parc à conteneurs. - Cl.W. Du changement arrive pour le parc à conteneurs de Lens. Actuellement géré par la commune, il pose pas mal de soucis. La bourgmestre annonce que la commune va intégrer une intercommunale. Deux scénarios sont possibles. ********** *** ******* *** ****** ******** ** ****** ***** ** **** ** ********** ********* ** * **** ******** ********** **** *** *************** **** ***** **** ************ *** ** ************ * ****** *** *********** ** ******* ** ***** **** ** ********* *** *** ******** ** ** ******** * ****** *** *** ******** *** **** ************* *** ************ *** ******** **** ** ****** ** ******** ***** **** *** ****** ********* ****** * ****** *** ******* ** ********** ** ******* **** ** ********** ** ********** ** ********** ** ********** ** ****** ** **** ******* **** **** ***** ********** ** ********** ** ********* *** *** **************** ******* ******** ******* **** **** ***** ******* ** ******** ******* *********