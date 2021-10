Comment imaginez-vous Jemappes demain? La Ville de Mons lance une enquête citoyenne

Quels équipements touristiques et récréatifs souhaitez-vous retrouver à Jemappes, quels espaces verts, quelle offre de logement, quels établissements socioculturels, quels aménagements sportifs ou de services public... Afin de mieux connaitre vos attentes et vos besoins, un questionnaire est accessible sur le site de la Ville de Mons. Vous avez jusqu’au 13 octobre pour vous exprimer.

Les habitants de Jemappes sont invités à répondre à un questionnaire dans le cadre de l'inscription d'une zone d'enjeu communal (ZEC).

La Ville de Mons se penche actuellement sur l’inscription d’une zone d’enjeu communal (ZEC) à Jemappes. L'idée est de repenser l’urbanisation dans un périmètre donné, afin d'y améliorer le cadre de vie et de favoriser le développement socio-économique du territoire, sa mixité, ainsi que sa cohésion sociale.

Lire aussi La Ville mise 43 millions sur des projets à Jemappes, Cuesmes et une partie de Mons

Pour ce faire, un questionnaire a été rédigé et sera analysé par un bureau d’études spécialisé et totalement indépendant. L’objectif est de mieux connaître vos attentes, besoins et perceptions sur Jemappes. Cliquez sur le lien suivant pour répondre au questionnaire :