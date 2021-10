Ciné-débat à Quaregnon: quand héberger des migrants mène au conflit familial

La Maison culturelle de Quaregnon vous propose un ciné-débat « Le choix de Danielle », un film de Safia Kessas et Mathieu Neuprez le mercredi 13 octobre à 20h.

Dans ce documentaire réalisé par Safia Kessas et Mathieu Neuprez, nous suivrons Moubarak dans ses démarches pour demander l’asile en Belgique. Il est protégé par Danielle, une pensionnée ayant décidé de s’occuper bénévolement de réfugiés en les accueillant chez elle. Cet engagement de sa part engendre une situation conflictuelle avec sa fille Francesca, qui trouve que sa mère ne s’occupe plus suffisamment de sa famille.

Ce court-métrage raconte les impacts, réels ou fantasmés, de l’accueil d’un réfugié sur sa propre famille. Le tiraillement vous sera raconté du point de vue de Danielle, pour qui le choix, est d’abord humain. Hébergeuse de migrants, depuis plus de deux ans, cette pensionnée s’est investie dans l’accueil et l’accompagnement de ces personnes en difficulté. Trop investie ? C’est en tout cas l’avis de sa fille, Francesca, qui se sent délaissée par sa mère. Grâce à une approche intimiste, mais jamais voyeuriste, Le choix de Danielle interroge cette opposition entre les deux femmes dans un documentaire aussi touchant que drôle.

Infos pratiques

Quand : le mercredi 13 octobre 2021 à 20h

Où : Hôtel de Ville de Quaregnon – Salle Allard L’Olivier, Grand-Place, 1 à Quaregnon.

En présence du réalisateur Mathieu Neuprez et de Danielle. En collaboration avec Hainaut Cinéma.

Prix : Prévente : 3€/2€/1,25€ ou sur place : 4€/3€/1,25€.

Réservation sur : https ://maisonculturellequaregnon.be