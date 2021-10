Nous sommes partis à votre rencontre pour vous demander ce qui vous préoccupe à Frameries et si vous étiez satisfaits de la politique communale actuelle... Le bourgmestre Jean-Marc Dupont répond à vos questions!

On s’est promené dans les rues de Frameries à la quête de vos préoccupations et vos demandes. On a posé les questions directement au bourgmestre de l’entité, Jean-Marc Dupont, qui vous répond !

Vidéo : Inès Delpature

On en a profité pour vous demander votre satisfaction sur le collège et si vous alliez voter à nouveau pour les mêmes personnes...

