La mobilité, la sécurité sur les voiries, la vitesse : voici ce dont vous vouliez parler avec la bourgmestre de Quiévrain, Véronique Damée. Elle répond à vos questions directement en vidéo !

On s’est promené à Quiévrain et on vous a demandé les sujets que vous aimeriez aborder avec la bourgmestre de l’entité, Véronique Damée. Voici ce qui vous préoccupe ainsi que les réponses de la bourgmestre :

Vidéo : Inès Delpature

On en a profité pour vous demander pour qui vous aviez voté, et si vous comptiez réitérer ce vote...

