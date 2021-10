Un sac spécifique pour les langes à Dour à partir du 1er janvier 2022

Ce jeudi au conseil communal, le collège dourois a annoncé l’arrivée d’un nouveau sac-poubelle, celui consacré uniquement aux langes.

Alors que les autres communes de Mons-Borinage commencent (difficilement) à entrer dans un nouveau système de tri des déchets, Dour trace son propre chemin, avec 10 ans d’avance. Pourtant affilié à la même intercommunale, Dour a rapidement pris les devants en passant à la poubelle à puce en 2010.

Comme dans les autres communes, Dour propose désormais le sac PMC+ qui permet d’ajouter à ses plastiques-métaux-cartons, les barquettes, raviers, pots, tubes, sachets de chips et sacs plastiques.

Le gestion des déchets à Dour est un sujet important. - H.W.

La traditionnelle poubelle résiduelle ne contient finalement plus grand-chose, si le citoyen décide de se mettre vraiment au tri. À Dour, on applique finalement le principe du pollueur-payeur, puisque si votre sac à puce dépasse 60kg/an/habitant, la taxe est augmentée l’année suivante. De quoi responsabiliser les citoyens.

Un sac pour les langes. - D.R.

La commune a annoncé ce jeudi au conseil communal qu’un nouveau petit sac va faire son apparition pour améliorer encore le recyclage des matières organiques : un sac pour les langes. Composé en grande partie de plastique, le lange est compliqué à recycler dans les filières traditionnelles. Avec ce nouveau tri, les sacs traditionnels seront allégés et la matière pourra être traitée complètement, et en plus localement, à savoir à Quévy, à l’entreprise Vanheede.

Concrètement, ce sac sera disponible à partir du 1er janvier 2022.