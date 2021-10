Un piéton renversé à Quiévrain: il a été transporté à l’hôpital dans un état critique

C’est un grave accident qui s’est produit rue de Mons à Quiévrain, ce jeudi soir. Un jeune homme a été percuté par une voiture. Il a été transporté vers l’hôpital de Tournai dans un état critique. Son pronostic vital était engagé.

Pompiers, policiers et secours sont intervenus en nombre, ce jeudi soir à Quiévrain. Un terrible accident est survenu rue de Mons, près du garage Opel. Il était environ 19h30, quand les services de secours sont descendus sur les lieux.

Un jeune homme de 22 ans a été renversé par une voiture. Le conducteur n’a pas pris la fuite. Il s’est arrêté, lui-même était très choqué par ce qu’il venait de se passer. Sur place, l’ambulance de Quiévrain et le SMUR étaient mobilisés. Et pour cause : la victime était dans un état critique. Son pronostic vital était engagé. Vu la gravité de ses blessures, le jeune homme a été emmené à l’hôpital de Tournai. Son état était toujours préoccupant ce vendredi.

Un expert judiciaire

Pendant l’intervention, la rue de Mons a été fermée à la circulation. Elle l’est restée pendant plusieurs heures. Une déviation a été mise en place via la rue Neuve et le lieu-dit du Pont de Pierre. La police des Hauts-Pays a bien entendu ouvert une enquête. Un expert judiciaire a été désigné, nous confirme-t-on. Le dépanneur Pascal Boucq a pris en charge la voiture sinistrée.