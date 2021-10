Cyclisme: le Quévysien Vasseur a côtoyé l’enfer de Sarajevo aux Mondiaux amateurs

Engagé aux championnats du monde amateurs organisés par l’UCI à Sarajevo en Bosnie-Herzégovine, le Quévysien Clément Vasseur a vécu la plus belle expérience de sa jeune carrière. La plus dure aussi. Entre la neige, la pluie, le brouillard et le vent, le gaillard de 20 ans a rallié les 96 kilomètres de l’épreuve à la 92e place sur les 262 athlètes qui composaient le peloton.

«Un petit degré à l'arrivée et 2.400m de dénivelé» Clément a fini 33e de sa catégorie