Mons: soirée inédite sous le signe des fleurs à la Maison Losseau

Dans le cadre de la Nuit des musées montoise, la Fondation Losseau et le Secteur Littérature – Hainaut Culture de la Province de Hainaut vous proposent de participer à une soirée inédite placée sous le signe des fleurs le vendredi 22 octobre.

A cette occasion, la demeure de Léon Losseau se transformera en un véritable jardin où tous vos sens seront mis en éveil. La fleur étant l’une des pierres angulaires de l’Art Nouveau nancéen, les orchidées, les glycines, les fuchsias, les magnolias, les chardons ou encore les églantines de leurs décors seront mis à l'honneur.

Les mots ne seront pas oubliés puisque trois comédiens vous diront, jusqu’au-delà du crépuscule, des poèmes ayant fleuri au cours de l’histoire littéraire francophone de la Renaissance à nos jours .

Découvrez les fleurs de la maison de Léon en famille !

La Maison Losseau a aussi pensé aux plus petits et a organisé une activité pour les détectives en herbe. Saurez-vous débrouiller l’énigme et récupérer la récompense ?

Quand ? Le vendredi 22 octobre 2021 de 19h00 à 01h00.

Prix : Gratuit // jauge limitée.

Où : Maison Losseau, rue de Nimy 37-41 à Mons (entrée n°37).

Information et réservation au +32(0)65/33.55.80 ou sur www.visitmons.be

Suite à la crise sanitaire, votre venue devra obligatoirement être réservée à l’avance.