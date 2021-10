Paul Magnette, président du PS, en visite à la recyclerie de Mons

Ce vendredi, Paul Magnette, président du PS et par ailleurs bourgmestre de Charleroi, est venu rendre une petite visite de courtoisie à Mons. Avec Nicolas Martin, maïeur de Mons, ils ont visité la recyclerie de Cuesmes où de nombreux objets du quotidien, électroménagers, etc sont réparés pour bénéficier d’une deuxième vie. L’occasion aussi de discuter des projets similaires lancés à Mons et Charleroi, notamment en matière de sécurité.

** *********** ****** ****** ** ** ********** ** ******** *** ** ******** ** ********* ************ **** *** ********* ** ** ********** ** ******* **** ******* ** **** ********* ********** ** ** ** ******* ******* *********** ** ***** *********** ********* ** ********** *** ******* *** ******************** **** ****** *** ** ** ***** ***** **** *** ******* ** ***** *** ****** **** *** ******** ** ******* **** ** ***** ******** ** ************* ********* ** ************ ************ *** ** ********* ** ********* *** ********* *** **** **** ***** ***************** *** ******** **** *** ******* ** ***** ** ******* ***** ******* ******* ************* **** ** ** ** *************** ******** ******** **** ** ***** ********** ** ******** ***** ********* ****** *************** ******* ** ***** ********* ** ********* *********** ** ****** ** **** ******************** *** ********* ** ********* *** ********** ** ****** ********* ** **************** ********** ************ ******* ** ******* ***** ** **** ** ** ************** ** ****** ** ****** ** ********** *** ******** ***** ****** ** ********** ******** ***** ******** *********** ** **** ** ***** **** ******** ** ********** **** * ********* ****** *** ** ****** ** **** ******** * ***** ***** ************ ************* **** ** *********** ** ***** ******* ******* ********** * * ******** ** *********** ******* **** *********** ***** **** ** ********** **** ********* ********* ******** ** ******* ******** ** ****** ** ** ***************** ** *** * ***** **** ** ****** ** ** ***** ***** ** ********* ** ** ****** ** ** **** ** ***** ******* ** ******** ************ ** ***** **** ***** ********* ** ********* **** ** ******* ******* ** *********** **** *** ******* ** ****** ************ ** ******* ***** *** ******* * ****** *** ******** ***** *** ** ************* ***** ***** **** ** ********* **** ******** *** ***** ** *** ****** *** *** ********** ******** ** **** ** ** ***************** ********** ******* ***** **** ** ******* ******* ** ********** ******* **** *** *** ******* ********* ********* *** ** ** *********** ******** ********* ** **** ************* ********** ** **** ****** ** ***** ****** ** *********** ******* ***** ** **** ** ********* ************************** ** ********** ** ** * ** ******** **** *** ********* *** ********* ** ***** ** ********* *** ******* *** ******************** ****** **** ** ********* ****** ** ** ****** ****** *** *** ********* **** ** ****** ********** ****** *** ** ****** ********** *** ******** ************ ** *** ******** ********* **** *** ***** ***** ** ** ***** ** *************** **** ******* ** ****** ******** **** ******* ** ** ***** Lire aussi À Mons, la rue des Capucins aspire à devenir la rue des artistes et artisans