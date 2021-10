Un «vrai» parc à conteneurs à Quévy: le terrain a été acheté

La bourgmestre de Quévy, Florence Lecompte, profite de ce bilan à la mi-mandature pour revenir sur le projet de parc à conteneurs.

Pour ce bilan à mi-mandature, la bourgmestre Florence Lecompte annonce une bonne nouvelle : les avancées pour la création d’un parc à conteneurs. « Nous continuons à avancer dans la gestion des déchets en proposant un parc à conteneurs sur l’entité », explique la bourgmestre.

La commune vient d’acheter un terrain, juste en face de l’entreprise Vanheede.

« On veut construire un parc de nouvelle génération, plus central dans lequel on pourra tout jeter », décrit Florence Lecompte. Pour rappel, il y a déjà un parc à Quévy, mais plus petit et provisoire à côté du hangar communal à la rue de Frameries à Quévy-le-Petit.