Nous sommes partis à votre rencontre pour vous demander qu’est-ce qui vous préoccupe à Quévy et si vous comptez réitérer votre vote pour la prochaine mandature.

En octobre 2018, les élections avaient lieu et Florence Lecompte redevenait bourgmestre de la commune de Quévy. Trois années ont passé et pour cette occasion, nous sommes allés dans la rue, à la rencontre des citoyens. Voici vos questions... et la réponse de la bourgmestre :

Vidéo : Inès Delpature

Nous vous avons également demandé pour qui vous avez voté et surtout, si vous comptiez revoter pour la même personne, en fonction de votre satisfaction.