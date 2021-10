Georges-Louis Bouchez: «Le ministre Dermagne doit envisager de punir des chômeurs»

La classe moyenne est l’oubliée de cet accord budgétaire. C’est ce que clame l’opposition et quand on voit ce qui s’est passé avec les mesures pour adoucir la facture énergétique, n’a-t-elle pas raison?

Si le MR n’était pas à la table, elle aurait été abandonnée, c’est un fait. Cela a toujours été notre priorité et j’en ai un peu marre de cette société où l’on concentre tous les chèques et les aides pour les plus précarisés, d’un côté; où, de l’autre côté, les gens plus riches bénéficient de mécanismes fiscaux pour éviter l’impôt par tous les moyens. Et au milieu se trouve la classe moyenne, des gens pressés comme des citrons qui gagnent 2.000€, 3.000… Voire 5.000 et même 6.000€ par mois. On n’est pas riche dans ces cas-là, on a éventuellement une belle maison et tout au plus un peu d’aisance. Est-ce un mal? Arrêtons de culpabiliser la classe moyenne.

OK, ne la culpabilisons pas, mais là, on ne l’aide pas non plus?

Alors là, je ne suis pas d’accord avec vous: on a prévu le mécanisme du cliquet inversé qui permettra d’adoucir la facture énergétique et cela vaudra pour les classes moyennes. On a la suppression de la cotisation spéciale sur la fiche de paie qui fera économiser entre 50 et 160€ par an. Avec l’aide de l’Open VLD et du CD&V qui nous ont soutenus, on va baisser la pression fiscale pour les revenus moyens, soit entre 100 et 150€ net par an… C’est structurel et deux fois plus que la mesure «one shot» de 80€ sur l’énergie pour les plus précarisés. Je ne dis pas qu’avec cela, j’ai résolu le problème de l’injustice fiscale, il faut faire plus, mais faire baisser la pression fiscale alors que l’on fait par ailleurs deux milliards d’assainissement budgétaire, c’est assez exceptionnel. Et il y a toute une série de mesures: le tax shelter que l’on a doublé; on a égalisé l’indemnité de maternité pour les indépendantes, elles toucheront 43% de plus. On a renforcé le droit passerelle, la déductibilité fiscale pour les investissements,etc.

Vous trouvez que l’on est injuste avec la classe moyenne en Belgique?

La classe moyenne ne veut pas de chèque pour payer ses factures, elle veut juste vivre dignement de son travail. Il faut arrêter avec cette politique des chèques ou de la gratuité. La gratuité, il y a toujours quelqu’un qui la paie et devinez quoi? C’est la classe moyenne qui la paie! Le PS veut la gratuité des transports publics. Mais aujourd’hui, c’est souvent l’employeur qui paie l’abonnement de train, ou alors des structures sociales pour les jeunes. Je dois donc comprendre que le PS veut faire un cadeau aux entreprises? Avouez que c’est particulier. Je préfère utiliser cet argent pour faire baisser les impôts.