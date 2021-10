Quaregnon: nouvelle directrice à la Maison culturelle, priorité aux projets citoyens

Freddy Tougaux et Alex Vizorek, mais aussi la décoration de la passerelle entre le Rivage et la cité Cosmopolite et les bacs potagers dans les quartiers... Sans abandonner le spectacle grand public, la Maison culturelle de Quaregnon s’engage toujours plus dans les actions participatives, avec les habitants de Quaregnon et de Wasmuël, sous une nouvelle direction: celle d’Ophélie De Cicco. Demandez le programme!

