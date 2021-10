Le bourgmestre des Honnelles, M. Lemiez, répond à vos questions à mi-mandat (vidéos)

L’opposition est composée de l’ancienne majorité, avec en chef de file l’ancien bourgmestre PS Bernard Paget. Ce dernier est assez critique concernant les décisions prises par le collège. Avec ses colistiers, il le fait entendre lors de chaque conseil communal.

La minorité reste très marquée par la restructuration opérée à l’école Emile Verhaeren avant la rentrée 2020. Bernard Paget et Philippe Dupont (ancien président du CPAS) interviennent à ce sujet à quasiment chaque conseil communal. Selon eux, la décision prise par le collège est un échec. Face au manque d’élèves, ils auraient agi différemment s’ils avaient encore été à la tête de la commune. « Le collège a géré de façon calamiteuse, et le mot n’est pas trop fort, l’enseignement communal », commente l’ex-maïeur. « La restructuration a été décidée et imposée par le collège et est passée en force au conseil communal sans prendre l’avis du corps enseignant et des parents, pourtant les premiers concernés. Résultat : des parents et grands-parents déboussolés avec comme conséquence un exode massif des enfants vers les entités voisines plus réceptives et plus accueillantes mais aussi des pertes d’emploi. »

Des licenciements ?

Bernard Paget et son équipe pointent aussi du doigt les activités destinées aux seniors. « Le collège n’est pas capable d’organiser ces activités à des prix démocratiques. L’appel à une structure montoise professionnelle démontre que l’administration communale est incapable d’aider et d’apporter un réconfort festif ou culturel à nos aînés sans l’aide d’un partenaire extérieur. » Pour le groupe d’opposition, le personnel communal n’est pas non plus géré correctement. « De nombreux ouvriers ont été licenciés à cause de contrats non renouvelés sans aucune compassion pour leur travail. Certains travaillaient pourtant depuis des années à la commune. »

Lors des trois prochaines années, l’opposition aurait effectué de nombreux travaux si elle dirigeait la commune : « rénovation des écoles, notamment celle d’Erquennes, réfection de la rue Grande à Autreppe, rénovation de tous les trottoirs à Onnezies », liste Bernard Paget qui aurait créé une piste cyclable sécurisée entre Fayt-le-Franc et Autreppe.

« Indécent »

« Nous aurions aussi effectué un état des lieux « amiante » dans les écoles. Ça nous est refusé depuis trois ans. Nous aurions également relancé la distribution gratuite des cartables, abandonnée depuis 2009. » La minorité aurait aussi terminé les travaux du centre culturel.

Enfin, le groupe PS aurait relancé des opérations de nettoyage via le service « travaux ». « Demander aux citoyens de nettoyer leur village alors qu’ils paient des impôts pour cela est indécent », réagit-il. « Nous encourageons et soutenons toutefois toutes les campagnes de prévention. »