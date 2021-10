Basket: vainqueur de Charleroi, Mons-Hainaut est bien installé à la deuxième place

Grâce à une excellente seconde période, Mons-Hainaut a signé son cinquième succès sur six rencontres en BNXT League. Si BMH est parvenu à s’en sortir, c’est grâce à l’efficacité de Nichols et Nzekwesi en fin de rencontre. Au classement, la bande à Bosnic profite de la défaite d’Anvers à Louvain pour consolider sa deuxième place. De bon augure avant cinq déplacements consécutifs : les Renards ne joueront plus à domicile avant le 6 novembre face à Limburg United.

************ ** ****** ****** ** **** * ****** ****** ****** ***** **** * ***** ** * **** ***** ** * **** ** *** *** *** ** ***** ** ******** ** *** ******** ***** ******** **** **** ******* **** ******* **** ******* ***** ******** ***** ******* **** ****** **** **** **** ****** *** ********* * ***** ** * **** **** ** * **** ** *** *** *** ** ***** ** ******** ** *** **** **** ** ********* ****** **** ******* ****** **** ******** **** ****** **** ********* **** ********* **** ****** **** *********** **** ******** **** *********** **** ********* **** *** **** **** *** ****** ***** ** ** ******* *** ******* ** ** ********** **** ** ***** ******** *** * **** ****** *** ********** ********** ********* **** ************ ** ***** ****** **** ****** ** *** ****** * ** ***** ** ** ********* **** *** ************* ** ********** ** ********** ** ****** ** ****** ** ******* *********** ** ****** * ************* ******* **** ** ******* ************ ** *********** ** ******* ****** ****** ****** ******* ** ***** ********* ** ********* ***** **** *********** **** ** ********** ** ****** ** ********** ** *** ****** ** ***** *** **** ** ** **** **** ******** **** *** ******* *** ********* ** ******* ******* *** ** * ***** ***** ** ***** ******* ***** **** ** ** ****** **** ********** **** *** ***** ***** *** ******* **** ****** ** *** ** ***** ** ** ******* *** ******** ************** ** ******* ********** ** ************* ***************** ***** *** ** ****** **** *********** ** ****** ** ** ******** ** **** ******* ******* ******* ** ***** ***** **** ******** ************* **** ***** **** ** *** ****** ** ****** ***** ***** **** ***** ***** ******** ********** ***** *** **** ******* ******** **** ********* ** ****** ** ****** ** *** ****** *********** ******* ** ********* ** ******* *** ******* **** ******* ***** ********* ** ********** ************ ** **** ******** ******** ** *********** ****** ***** ******** ** ****** ** ***** ** ************** **** ** ****** ** ********** ** ******** ** ********** **** * **** *** ************ **** ***** ********** ****** ** ******* ****** ** ********** ** ** ********** *********** ***** ** ******* **** ************* ** ** *** ******* ****** ** ***** ** ********* ** ****** ****** ******** ** ******** ***** ***** *** **** ****** ********* ** ******** ******** ** **** ****** **** ** ********* **** ** ******** ** ******** *** *********** ** ******** ** ****** **** ** ******* ****** ******** ******* ******** ** ******** ** ****** ******** * ***** *** **** ** ***** ******* ******** ** ************ ******* * ***** ******* ******* ** ***** ******* ******* ** ******** **** ** ******* ****** ******** ********* ******* * ******* ****** ******* ******* *** ****** ********** ** ********* ******** ** ** ****** ** ******** ******** ********* *******