Cyclisme: Frameries a mis les jeunes en lumière

Mise en route au début de cette année 2021, l’école de cyclisme de Mons-Borinage Haut Pays est une structure destinée à faire découvrir et aimer le sport et le vélo grâce à la diversité de ses activités ainsi qu'à travers la vie associative. L'école est composée d’une bonne quarantaine de garçons et filles, âgés de 6 à 18 ans. Il s’agit d’un groupe soudé, réunissant enfants, parents, moniteurs et sponsors.

***** ***** ** ** ********* ********** ********* ****** *** ************* **** ******** ******* ** ********* ** ********* **** *** ****** ********** *** ************* ******* ** ***** **** ******** ******* ******** ** ********** ** *** ******** ** ********* ** *** ********** **** ***** ******** ****** **** ** ****** ** ********** **** ******* *** ******** ** ************ ******* ******** ************* *** ********* ********* *** ***** ******** ******** ** ** **** **** ******** ******** ***** ******* ** ** ********* ******** *** *** ** ****** ** ********** ** ***** **** ** ** *** ********** ***** ******* *********** *********** **** ** ***** ** *** ******** * *** ******* ******** ******* ***** ******* * ** ********* ****** ******** ****** *** ********* ****** **** *** ******** **** *** ********* ** ********* **** *** ******* ** ********* **** ******* *** ******** ******** ** **** ********* ******** ** ******** ** *********** **** ** ****** ********** **** ** ******* *** ** ** ************ **** ***** ***** ** ****** *** ***** ********** *** ****** ********* **** ******* ******* ** ********* * ** **** ** ********** ** ** ***** **** ********* ** ******* ** ***** ** *********** ********** *** ********** ********** *** *** ********* **** ******** *** *** ***** ******* *** ** ******** ******* **** ************ ** ** ******** *** ************* *** *********** ** ************* ** **** ** *** ********** *** ****** *********** **** *** ********* *** ********* ***** ********** *** ***** ********* ******* ****** **** ****** ******* ******** ******* ****** ****** ******* ***** ** ***** ************* ******* **** *** ****** ** ** ********* *** ****** ****** ************ ** ** ********* *** ********* ***** ** ******* ********* ** ******** **** ********** *********** ** ** ****** ***** ** ************ ** ** ***** **** ****** **************** **** Les résultats du week-end ********* ** *** * ** ****** ***** *********** ** **** ********** ** ****** ************ ** ***** ********** ** ****** ***** ** **** ******* ** ******* ************ ** ******* ******** ** ******** ********** ** **** *********** *** ***** ** ********** *** ***** ******** *** ******* ********* *** ****** ********** *** ******** *** ****** *** ******* ********* *** *** ******* *** ******** ******** *** ****** ************** *** ******* ******** ******* *** ****** ******* *** ********* ****** *** ********* ********* ** *** * ** ******** ***** **************** ** **** ******* ** ****** ****** ** ***** ********* ** ******* ********* ** ****** ******* ** ******** ********* ** *** ********** ** ***** ******** *** **** ************* *** ***** ***** *** **** ******** *** ***** ***** *** ********* ********* ** *** * ** ****** ****** ******* ****** ** ***** ************** ** **** ***** ** ***** ********* ** ****** ****** ** ******* ******** ** ***** **** ** **** ******* ** ***** ******* *** ****** ******** *** ****** ********* *** ***** ******** *** ****** ******** *** **** ********* *** ****** ************ *** ******* ******* *** ****** ********** *** ****** ******** ******* *** ******* ******* *** ****** ******** *** ******* ******** *** **** ******* *** ****** ******** *** **** ******** *** **** ******** *** ******* ********** *** ***** ******* * *** ********** ******