Record battu pour Cap48: 7.625.014€ ont été récoltés!

Le cap des 7 millions a été franchi pour l’opération Cap48, qui s’est clôturée ce dimanche soir sur la RTBF.

Depuis plusieurs années, l’opération Cap48 récolte des fonds au profit des personnes handicapées et de la jeunesse en difficulté. L’année dernière, 6.757.021€ de dons avaient été collectés. Un chèque record qui avait permis d’apporter des aides financières nécessaires aux associations des secteurs du handicap et de l’aide à la jeunesse, en Belgique francophone.

Cette année, un total exceptionnel de 7.625.014€ a été atteint. Ce record a été réalisé en grande partie grâce aux promesses de dons des téléspectateurs de la RTBF, qu’on a d’ailleurs pu voir sur le donateur wall, un mur d’écrans leur donnant une jolie visibilité. Les actions menées par des bénévoles tout au long de l’année, la traditionnelle vente de post-it, les différents partenariats et un challenge solidaire et sportif (un parcours de 100km sous forme de parainage) ont également contribué à cette belle réussite.

Ces nombreuses actions ont été mises en lumière durant la grande soirée de clôture de ce dimanche 17 octobre, sur La Une. Durant ce prime, les téléspectateurs ont pu découvrir des témoignages à la fois poignants et plein d’espoir de personnes touchées de près ou de loin par le handicap. Le parrain de la soirée, Elie Semoun, était présent aux côtés des présentateurs Anne-Laure Macq et Jean-Louis Lahaye, pour les aider à faire grimper le compteur. Les animateurs de la RTBF et des artistes d’envergure comme Zaz, Nolwenn Leroy, les coaches de « The Voice Belgique » (Typh Barrow, BJ Scott, Black M et Christophe Willem), Louane, Dany Brillant et Vincent Niclo, avaient aussi répondu à l’appel.