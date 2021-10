Une armoire solidaire a fait son apparition à la faculté Warocqué de l’UMons

Belle initiative au sein de la faculté Warocqué de l’UMons. Une armoire solidaire vient d’être installée. Concrètement, chaque étudiant est libre de venir déposer ou prendre des produits non périssables.

Du lait, de la soupe, du riz, des pâtes, des conserves, des produits d’hygiène… Dans cette nouvelle armoire, vous trouverez tout un panel de produits non périssables et qui n’ont pas besoin d’être conservés au frigo.

L’association Les Anges de Mons a inauguré le concept ce lundi, en collaboration avec l’Assemblée Générale des Étudiants de la Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Éducation. L’idée est de venir en aide aux étudiants les plus dans le besoin, mais pas seulement. C’est aussi une démarche « anti-gaspi solidaire ».

« Cette armoire solidaire donnera aux étudiants montois la possibilité de participer concrètement à l’économie du partage et, par des gestes simples du quotidien, de construire une société plus humaine, plus solidaire et plus écologique », souligne l’association Les Anges de Mons.