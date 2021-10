Nouvelle opération de la police boraine contre la drogue aux abords des écoles

Vendredi, la police boraine a mené une opération de lutte contre les stupéfiants aux abords des écoles, notamment à Saint-Ghislain. 37 personnes ont été contrôlées.

L’opération a été menée ce vendredi de 6h30 du matin à 15h par la brigade anti-criminalité. L’objectif était de lutter contre la consommation et le trafic des stupéfiants aux abords des écoles.

En quelques chiffres

– 7 policiers mobilisés

– 6 véhicules contrôlés dont 2 fouillés

– 37 personnes contrôlées

– 6 détentions de stupéfiants

« Des chiffres « bas » qui témoignent de l’impact de notre présence récurrente aux abords des écoles et ce depuis de nombreuses années », se félicite la police boraine.

Et d’ajouter : « La lutte contre les stupéfiants aux abords des écoles fait depuis très longtemps partie de nos points d’attention et nous comptons bien poursuivre « le combat ». Des opérations identiques auront à nouveau lieu dans les semaines et mois à venir. »