Une nouvelle fromagerie va ouvrir sur la route d’Ath à Jurbise

Anthony Decant et Nora Chorfi, un couple originaire de Mons, ont tout plaqué voici quelques années pour devenir fromagers affineurs. Ils ont ouvert une première fromagerie à Braine-le-Comte en 2018 et s’apprêtent à ouvrir un nouveau point de vente à Jurbise. Au menu: des fromages suisses, belges, français, italiens… affinés par leurs soins. Mais aussi des plats préparés, produits dérivés et autres dégustations…