Après 18 ans à Mons, le magasin «La Chiffonnerie» va fermer

20/10 23:00 → 21/10 09:00

Dès mercredi soir et encore la nuit de mercredi à jeudi, le vent se renforcera pour devenir assez fort à fort dans l'intérieur, et fort à parfois très fort au littoral. Des rafales jusqu'à 70 ou 80 km/h voire localement plus seront possibles. Jeudi en début de journée, le vent pourra encore être soutenu surtout en Haute Belgique et à la côte.