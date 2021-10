Les filles très majoritaires dans les diplômes médicaux

C’est une tendance importante: depuis pas mal d’années, les diplômés dans les professions médicales des universités francophones sont majoritairement des diplômées. En médecine et en pharmacie, on compte jusqu’à 70 et 80% de jeunes filles diplômées selon les implantations. Pour les vétérinaires, l’ULB compte cette année 88% de jeunes filles sur la totalité des diplômés sortants! Mais, plus globalement, toutes facultés confondues, les filles sont plus nombreuses que les garçons à sortir diplômées de nos universités. Et la tendance va en s’accentuant…