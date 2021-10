136 millions d’euros investis pour les 600 nouveaux logements au «Shape-Village»

Cela fait 54 ans que le Shape est installé sur les terrains du domaine militaire de Maisières/Casteau. À l’époque, 600 logements préfabriqués avaient été installés sur le site. Plus de 50 ans plus tard, les logements existants sont devenus vétustes et doivent être remplacés. Ce mardi, les premières nouvelles maisons du Shape-Village ont été inaugurées en présence du ministre des Finances Vincent Van Peteghem et de la ministre de la défense Ludivine Dedonder.

