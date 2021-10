Un Comité de concertation prévu le 29 octobre pour faire le point sur la situation

Ces derniers jours, les chiffres du coronavirus repartent fortement à la hausse, comme c’était attendu par les experts. Les autorités ont donc décidé de se réunir à nouveau le 29 octobre prochain, pour un nouveau comité de concertation.

Le 17 septembre dernier, les autorités décidaient d’assouplissements lors du dernier comité de concertation. Un mois plus tard, les chiffres repartent à la hausse et font craindre le pire aux experts. Ce mardi, on atteignait d’ailleurs les plus de 3.000 nouveaux cas quotidiens, soit une augmentation de 46 %.

Si les experts attendaient cette hausse, les autorités ont tout de même prévu de se réunir, comme le rapportent nos confrères de LN24. Le comité de concertation aura donc lieu au palais d’Egmont à partir de 14h afin de faire le point sur la situation sanitaire et d’éventuellement décider de nouvelles mesures.