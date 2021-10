Beaucoup de vent attendu dans les prochaines heures: le pays en alerte jaune

La journée de ce mercredi s’annonce très douce pour la saison, avec des maxima de 14 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne à 18 ou 19 degrés en Flandre. Le vent sera assez fort avec des pointes de 60 km/h.

La nébulosité sera variable à abondante avec parfois un peu de pluie ou quelques averses ce mercredi, selon les prévisions de l’IRM. En cours d’après-midi, la tendance aux éclaircies devrait être un peu plus marquée sur le nord-ouest du pays. Il fera très doux pour la saison avec des maxima de 14 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne à 18 ou 19 degrés en Flandre. Le vent de sud-ouest sera dans l’ensemble assez fort avec des pointes de 60 km/h.

Mercredi soir et la nuit prochaine, une zone d’averses assez active traversera notre pays du littoral vers l’Ardenne. Les averses pourront être assez fortes et accompagnées de coups de vent. Un orage n’est pas exclu. Le vent augmentera temporairement pour devenir assez fort à fort avec des rafales de 80 km/h, voire localement plus, surtout en cas de fortes averses. Les températures redescendront entre 6 et 11 degrés.

L’IRM a d’ailleurs placé l’ensemble du pays en alerte jaune.

Jeudi, le temps sera assez venteux et nettement plus frais. Le ciel sera très nuageux avec par moments de la pluie ou des averses. Les températures ne dépasseront pas 8 degrés dans les Hautes Fagnes et 13 degrés en Flandre. Le vent d’ouest à sud-ouest sera soutenu et s’orientera au nord-ouest le long du littoral. Les rafales pourront atteindre 60 à 80 km/h.