Natation: même privés de leur piscine, les Saint-Ghislainois sont loin d’abdiquer!

Privés de leur piscine depuis avril et pour encore de longs mois, les Barracudas de Saint-Ghislain n’abdiquent pas pour autant et ont su trouver des solutions pour maintenir et même augmenter leur masse d’affiliés. Un an après leur dernière compétition, les protégés d’Alex Grandio seront de retour sur le devant de la scène, ce week-end, aux Provinciaux.

** ******** ***** ********* ** ****** ** ******** ******* ******* ** ************ ** ******** ***** ******** *********** *** ************ ** ******* ** ******* ********* ********** ** ********** *** * ** * ******* ******** ** ******** ** ******** ** **** ****** **** ** ************** ***** ******** **** **** ** ******** **** ** ***** ******** *** ********** *** ****** ***** ** ** ******** ** ************ **** ** *** ** ************ ** ********* *********** ** *** ************** *** ******* ********** ********* **** ************ *** ****** *** ******* *** ***** ******* ****** ** ***** ***** ************** ** ** **** ******* ****** *** ***** *** ************ *** ** ********* *********** ********* ******* ** *** ******** ****** *** ****** **** ** ** ******* ** ********* *** *** ***** **** ** ******* ******* ******* ******* **** ** ************** ****** ** **** ********** ** ****** **** ************ ** ** ****** ** **** **** ** ****** *** ************ ** ******* ** *********** ******** *************** ** ***** ************** **** *** ** ******* ** ******* ******* *** ******** *** ************** ****** ** *** ** ****** * *** ***** ******* **** ****** ** **** ********* *** *** ********** *********** ** *** ********* *** *** ** ****** ** ******** ** ***** *** ***** *********** *** *** ********* **************** ***** ******** **** ***** ** *** *** *********** ************** *** *** ********** ********** ********* ** ****** ** *** ** ****** ******** ** ** ********** **** ***** ******** *********** ***** ** *** ******** ** ** *************** ******* ******** ****** ** ******* ***** ****** *** **** **** ***** ** ****** ******* ****** *** **** **** ********** ********* *** ********* ******* ** *************** *********** ** *** ****** ** ******** ** ** *** ************** ** ****** *** **** ******* *** ************ ** ** ******* ** *************** ** **** ***** *** ****** *********** ******* ** ***** ******* ****** * ******** *** ********* ** ****** **************** *** ***** **** *** *************** ******* ********* ******** ****** ****** ************** *** ********* ****** ** ********* ** ********** ***** *** **** *** ** **** ** ************** ** ** ******** ** ***** ************ ** **** **** *** **** ****** ****** *** ***** ***** ** ** ******* ** ******** ** ************* **** ******** ** ****** **** ************ ****** ********** ** *************** *** ****** ******* **** ** ***** ******** *** ** ************* ****** ********** ******* ********** ** ********** ** **** *** ******* ****** ** ** ********* *** ***** **** * **** *** ********* ****** ** ******** ** ********** ** ******** ********** *** ********** ** ******** ** ********* ** ** ********** ******* ***** **** *** ******* ** ********** *** ************** **** Aux Castors de Mons, on se focalise sur les Nationaux ***** *** ** **** * ********* ** ******* ****** ** *** ********** *** ********* ****** ************** ** ** ***** ********** ** ***** *** ******* ****** ******* * ******** ** ** *** *** ******* ** ******** ** **** ****** ** ****** ******** ********* ** ** ********* ** ********* *** *** ************** ** ** ************ **** *** ************ ** ******** ** ***** ***** *********** ** ** *********** *** ******* ** **** ******* *** ** ****** *** *********** *** ** ******* ** ******* **** *** ** ****** *** ****** ** ***** ******* **** ** **** ******** *** ** ********** ** ********** ************ ***** ** ******* ******* ** ******* ************* ** ************ ** ******* *** ************ ******** *** ** ********* ** ****** ********* ********* ********** ****** ********* ** ******* ******* *** ***** ** ** ******* ** *** ***** ****** ** ****** ********* *** **** Des ambitions de médailles du côté de Mons Hainaut Natation ****** ********* ********* ** ******* *** ****** ************ ********** *** ** **** ** ** ********* ** ******** ******** **** ******* ******** *** *** ***** ** ******* ***** ********* ************ ********** ** ******** ********* ** ** ** ****** ** ******* **** *** ******* ** ******* *** ******* ** ***** ** *** **** ******* ** ***** ******* ******* *** ********* ** ********** ****** *** **** ********** ******* **** *** ******* ************ **** ***** ******** ** *** ******** ** ******* *** ********* ** ************* ******** ******* ********* * *** **** ****** *** **** * ***** ** **** ***** ** *** **** ****** ************* *** **** ****** *** ************ ** ******* *********** ********** ** ******** ** ** ********** ** ** ******* *** ******* **** *** ********* ** **** ******** **** ******** **** ******** ****** ****** ********** *** ****