La Ville de Mons devient une zone de liberté pour les LGBTQIA+

21/10 09:00 → 21/10 16:00

Jusqu'à la mi-journée, des rafales de 70 à 90 km/h seront encore possibles, principalement dans la moitié Est du pays. En bord de mer, on attend encore 90 km/h ou localement plus. En cours d'après-midi, le temps deviendra relativement plus calme avec des pointes de 70 km/h ou un peu plus, principalement au sud du sillon Sambre et Meuse et à la côte. Ailleurs, quelques coups de vent de cet ordre ne sont pas exclus mais de manière isolée. Attention à la prise au vent des arbres qui portent encore leurs feuilles.