N1 - Zarzecki au RFB: «G-L Bouchez doit devenir le patron, comme je l’étais» (vidéos)

L’homme d’affaires d’origine polonaise Jean Zarzecki est de retour aux Francs Borains. Celui qui a créé et présidé le RFB, dont il s’était écarté en 2008, remplira un rôle d’ambassadeur. En nommant l’homme de 87 ans comme président d’honneur, le RFB confirme ainsi sa volonté de valoriser un peu plus son identité et ses racines.

