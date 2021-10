Un bus de vaccination va sillonner le Borinage dès le mois de novembre

Afin de permettre à qui le souhaite de se faire vacciner facilement, un bus de vaccination va s’arrêter dans plusieurs communes du Borinage au mois de novembre. Il fera arrêt à Quaregnon, Frameries, Hensies, Saint-Ghislain, Quévy et Boussu.

Une troisième dose va être administrée aux 65 ans et plus afin de renforcer leur couverture vaccinale. Dans la région de Mons-Borinage, le centre de vaccination de Colfontaine a fermé ses portes en août dernier. Il reste le centre du Lotto Mons Expo, mais Mons n’est pas toujours facile d’accès pour les personnes plus âgées ou sans moyen de locomotion.

À côté du centre de vaccination de Dour qui sera accessible sur rendez-vous, un vacci-bus va donc sillonner Mons-Borinage. Il fera arrêt dans plusieurs communes de la région durant le mois de novembre.

Voici ses lieux et dates de passage :

1-2 novembre : Quaregnon

3-4 novembre : Frameries

5-6 novembre : Hensies

22-23 novembre : Saint-Ghislain

24-25 novembre : Givry

26-27 novembre : Boussu

Les vaccins seront administrés sans rendez-vous.

Les personnes qui n’ont pas encore été vaccinées pourront également recevoir leur première dose.