Nationale 1 - De l’Inter Milan aux Francs Borains: l’heure de Mike Ebui est arrivée

Au fil des semaines, le RFB se dévoile et se révèle même bien plus solide que prévu. La large et convaincante victoire à Winkel a confirmé, si besoin en était, que son noyau tient la route, que son recrutement fut à nouveau réussi. Et voilà qu’il récupère Mike Ebui…

** ******** ****** ************ ** ************ ******** ***** ****** *** **** ******** ** ** ******* *** ******* ** ******* ** ******** *** *** ****** ************** *********** ***** ********** ******* ****** ** ********* ** **** ********** ******* ****** ********** *** *** ************ *********** **************** *** ****** ***** ****** **** *** **** ********** ********* *** ** ******** ********** ** ***** ****** ******* ********** *********** ** **** ** *** ******* ******** *** ******** ** ****** ************** ************ ** ******* ***************************** ********* **** *** ******** ** ********** ** **** ********** ******* ***** ** ****** ** ******** ** ***** ******** ** ********** ** ** ******** ** ******* ********************* * ****** ******* ** ******* ******* ****** ******* ************ *** ****** ************ *** ********** ** ******* ************* ******** ************** ******** ************** ************ ** ********** ******* **** ***** ** ******* **** *********** *** ****** ** ****** ******* ********** ** ********* **** *** ** ******* ** ********* *** *** ***** ***** **** ***** ******** ** ***** ** ******** ** ** ******* *** ****** **** *** ********** **************** ****** ** ********** *** ** ****** ** ***** ******** **************** ** *** ******* *** ** **** ***** ** **** *** ** ******** ** ***** ****** ** ** *** ***** ********** ***** *********** **** *** *********** *********** ******** ***** **** ****** ***** *** ********** *** ** ************ ********* ** ** **** ******** ************ *** ** **** ** ***** ****** *** ** ******** **** *** ** ******** ** **** ********** ***************** *** ** ******* ****** ** ********* ****** **** **** ***** *** ** *** **** * ****** *** *** *********** ********** ******* ****** ***** ****** ** ******* ** ******** ****** ****** ** ******** **************** **** ***** ***** ** *** ****** ** ***** ** ****** ** ******* *** ***** ** ** ******** *** ******** ********* *** ******** *** ** ********** ** ** ** ******** ***** ** ******** ** ***** ** ***** ****** ******** ***** ******* ********* ** ****** ***** ****** *********** ******************** **** ********** ************* ************ ***** ************ ** ************ ** ***** ****** ******** ** ************** ********** ** ********* ** ** ** **************** ** ********* ********** ** ********* *** ***** ************ ********* *** ****** ************ ** *** ****************** ****** ******* ** *** *** ** ******** ****** **** ********** *** ***** ** ****** *** ******* ** *** ** *********** *** ************** ** **** *** ******** ** ******* ***** **** *********** ** ** ********* **** ** *** ****** ****** ** ****** *** *********** ******** ** ***** * ***** ****** ********************* ** ** ****** *********** ** ** ************ ********* ***** ** ** ******** ************* *********** *********** ****** *** **** ***** ************* ** ** ****** ** ** **** *** ***** ******************** ** **** ******* ***** **** **** ************** ** ******** **** ** ******** ** ****** ** **************** Brogno: «Notre petite Ligue des Champions à nous» ** ******* *********** ******* ** *** *** ********* ******** ****** ******** ****** ** ** ******** *** ******** *** ********* ** ********* ************* ******* ** **** ****** ******* ** *** ***** ***** *** ********* ** ************* ******** ***** ******* ** ****** ************ ********* ** ********* ****** ***** **** **** ** ******** ****** **** ************ *** ***** ** ************ ********** ** ************ *** ******* *********** ***** ******* ****** ****** ** ****** ************ ***** ********** * ******** ** ******* ** ** ******** ** ***** *** ********** ******* ** **** ******* *** ******* ******** ** ********** ** ******* **** ** ******* ** ****** ****** **** **** **** ****** ** ********** ***** **** ** ***** ** **** ******* *** **** ***** *** *** **** ****** ************* ******** ***** ******** ** **** **** ******************* ****