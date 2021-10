Patinoire, animations et marché de Noël pour le retour de Mons Coeur en Neige

La Ville de Mons annonce ce vendredi qu’après un an d’absence, Mons Cœur en Neige fera son grand retour dans le cité du Doudou du 4 décembre 2021 au 7 janvier 2022. Chaque année, l’évènement draine un public de plus en plus nombreux.

En raison de la pandémie de Covid-19, la marché n’a pas pu se tenir en 2020 mais il revient en force cette année, toujours aux commandes de David Jeanmotte et de la Gestion Mons Centre-ville qui ont travaillé sur de nombreuses nouveautés.

On retrouvera la traditionnelle patinoire ainsi que des animations déambulatoires dans tout le centre-ville chaque week-end. Il y aura aussi la deuxième édition montoise de la parade de Noël RTL et plusieurs nouveaux pôles d’attraction. Les commerces en profiteront également pour rester ouverts plus tard et accueillir les chalands certains dimanches.

Pour Nicolas Martin, la confirmation de Mons Cœur en Neige est une excellente façon de terminer cette année 2021, encore marquée par la crise sanitaire : « Beaucoup de Montois nous ont fait savoir qu’ils espéraient pouvoir profiter de Mons Cœur en Neige cette année. Nous sommes donc très heureux de répondre à cette attente très forte avec une édition que nous avons conçue avec beaucoup d’ambition », explique le bourgmestre.

Tous les lieux stratégiques du Grand Mons et toutes les communes fusionnées bénéficieront aussi d’installations.