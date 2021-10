« Mini Mondial de l'Impro » à Mons: venez découvrir les Caméléons!

Les Caméléons sont des improvisateurs montois qui se produisent depuis 15 ans sur différentes scènes.

Les Caméléons proposent formations, spectacles et animations. L'association (Caméléon créations ASBL) est devenue, au fil du temps, une véritable école d'improvisation comptant entre 70 et 90 élèves de 8 à 88 ans qui s'adonnent à un loisir grisant et développe en parallèle le côté professionnel de la scène avec la troupe, qui crée des spectacles d'impro de plus grande envergure tels que "Mission Mars", le « Mini Mondial de l'Impro »...

L’école de l’impro

De septembre à mai, l'école de l'impro se produit sur scène tous les jeudis dans un établissement de Mons.

« Notre expérience en matière d'impro et d'organisation d'événements nous permet de proposer un panel très large d'animations destinées aux entreprises (team-building, support didactique), aux écoles et associations (ludique, pédagogique) et aussi aux particuliers (anniversaires, enterrements de vie de célibataires, impro à domicile). Dans ce domaine, nous avons des produits "clés sur porte" et nous proposons aussi le sur-mesure », communique l’ASBL.

Pourquoi

C'est en octobre 2009 que naît l'idée de mettre sur pied un évènement qui pourrait offrir une scène d'échanges internationaux à Mons, et donc en Belgique, et faire rayonner les activités de la troupe des Caméléons.

Le projet de trois rêveurs se concrétise et c’est ainsi qu’est créé, en 2011, le « Mini Mondial de l’Impro ».

L’idée est d’inviter des équipes étrangères et de jouer ensemble.

Quoi/Comment

Un match d’impro c’est deux équipes qui s’affrontent en racontant/jouant des histoires au départ d’un titre, d’une catégorie et tout cela dans un temps donné. Les joueurs ont 20 secondes pour réfléchir avant de se lancer sur scène.

Pour le spectateur, c’est du rire, de l’émotion et encore du rire.

Cette année, la France, le Maroc et la Suisse viennent jouer des matches avec nous.

Le Mini Mondial en chiffres c’est une vingtaine de joueurs, un arbitre, un Maître de Cérémonie, une trentaine de bénévoles et des spectateurs…

Un peu partout en Wallonie

Mais il a beau être mini, le Mondial a écrit ses lettres de noblesses, présenté ses étoiles, grandi lentement mais sûrement et s'est gonflé d'ambition : Être joué pas uniquement à Mons mais bien un peu partout en Wallonie et dans des salles plus prestigieuses...

Cette année c’est non seulement à Mons, à la Maison Folie, mais aussi à Liège, Wavre et Braine-le-Comte que nous vous inventerons nos histoires.

Cette année, pour la finale du 10ème anniversaire, les Caméléons vous invitent au Théâtre Royal de Mons, le 10 novembre à 20h.

PROGRAMME

Vendredi 29 octobre, Maison Folie de Mons à 20h : spectacle d’ouverture.

Tournée :

Les matches aller

Dimanche 31 octobre, Liège - La Courte Echelle à 16h.

Lundi 1er novembre, Wavre - Salle Columban à 20h.

Mardi 02 novembre, Braine-le Comte - La Verrerie à 20h.

Les matches retour

Vendredi 05,novembre, Mons - Maison Folie à 20h.

Samedi 06 novembre, Mons - Maison Folie à 20h.

Dimanche 07 novembre, Mons - Maison Folie à 16h.

Finale

Mercredi 10 novembre, Théâtre Royal de Mons à 20h : Petite et grande finale.