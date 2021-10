Voici les points sur la table du comité de concertation avancé à ce mardi

Le Codeco, prévu initialement ce vendredi, est avancé à ce mardi après-midi. Plusieurs pistes sont évoquées pour ralentir la propagation du virus sur le territoire.

Le comité de concertation prévu à l’origine ce vendredi est avancé à ce mardi après-midi à 16h30. Celui-ci se déroulera en virtuel et une conférence de presse aura lieu dans la foulée. Selon le cabinet du Premier ministre, l’organisation du comité de concertation a été revue en raison de l’agenda de ses membres. Ce ne serait donc pas à cause de la remontée des chiffres de l’épidémie ces dernières semaines.

Risque de reconfinement ?

Les autorités n’évoquent pas de risque de reconfinement. Le cabinet du ministre De Croo se veut « vigilant et prudent », mais aussi rassurant : on ne fermera aucun secteur (même pas les dancings qui font si peur aux infectiologues).

En revanche, l’extension du port du masque est sur la table du comité de concertation. Le Fédéral pourrait élargir le socle commun concernant le port du masque et le rendre obligatoire dans les magasins (et pas que dans les maisons de repos, les hôpitaux et les transports en commun). Ce serait un gros changement pour la Flandre qui a laissé tomber le masque dans tous les lieux clos il y a plusieurs semaines déjà. Concernant le CST, celui-ci pourrait être envisagé en Flandre. Pour rappel, il est déjà d’application à Bruxelles, et arrivera en Wallonie à partir du 1er novembre.

Le Codeco devrait également recommander le télétravail. Comme l’a laissé entendre le ministre de la santé Frank Vandenbroucke (Vooruit) ce dimanche sur VTM, le Codeco de vendredi pourrait le « recommander fortement ». Et cela touche tous les travailleurs du pays, qu’ils soient flamands, wallons ou bruxellois.