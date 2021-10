Bus de vaccination dans le Borinage: voici les lieux et dates

Un bus de vaccination va sillonner la région du Borinage dès le 1er novembre afin de proposer un endroit où se faire vacciner près de chez soi. Voici où et quand il sera possible de se faire vacciner par le vacci-bus.

« Afin d’augmenter le taux de vaccination en Wallonie, qui atteint aujourd’hui les 81% d’adultes de plus de 18 ans vaccinés et de se protéger face à la recrudescence du coronavirus, de nouvelles structures de vaccination ouvriront leurs portes à la population en Wallonie Picarde et dans le Borinage », relate l’AVIQ.

Comme nous vous l’annoncions précédemment, une nouvelle antenne mobile de vaccination ouvrira ses portes et circulera dans plusieurs communes. Les citoyens pourront s’y rendre sans rendez-vous préalable.

Pour les personnes qui se présentent pour une troisième dose, elles devront se présenter munie de leur invitation à la vaccination.

Voici ses étapes :

Quaregnon : piscine de Quaregnon (Rue des Patriotes), le 1er et 2 novembre, de 9h à 18h ;

Frameries : Rue de l’Egalite 11, le 3 et 4 novembre, de 9h à 18h ;

Hensies : Place de Thulin, le 5 et 6 novembre de 9h à 18h ;

Saint-Ghislain : Grand’Place, le 22 et 23 novembre de 9h à 18h ;

Givry : Rue de Pâturages 47, le 24 et 25 novembre de 9h à 18h ;