Un conducteur perd le contrôle de son véhicule et finit dans la chapelle à Boussu

Un accident s’est produit ce jeudi vers 19 heures à la rue François Dorzée à Boussu. Un conducteur a perdu le contrôle de son véhicule.

Un accident est survenu hier en début de soirée entre la rue François Dorzée et la rue du Calvaire à Boussu. Un conducteur a perdu le contrôle de son véhicule et a terminé sa course dans le muret de la chapelle « Le Calvaire ». Selon la police boraine, le conducteur aurait déclaré une défaillance des freins de sa voiture. « Le conducteur et son passager ont été transférés à l’hôpital pour subir divers examens au vu de la violence du choc. »

Leurs jours ne semblent toutefois pas en danger même si l’impact a été brutal.