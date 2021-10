La «Quinzaine décoloniale» à Mons: expo et activités pour lutter contre le racisme

La Plateforme «Décolonisation des esprits et de l’espace public» invite le tout public à la Maison Folie de Mons, pour participer à ses activités de sensibilisation à la lutte contre le racisme.

La Plateforme Décolonisation des esprits et de l'espace public, en partenariat avec le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège, a le plaisir de vous convier à sa « Quinzaine décoloniale » qui se déroulera du 28 octobre au 12 novembre 2021.

Durant cette quinzaine, vous aurez l'occasion de visiter (visite guidée, libre et scolaire) l’exposition « Zoos Humains. L’invention du sauvage », créée par la Fondation Lilian Thuram et le groupe de recherche Achac, abordant la construction de la propagande raciste au travers des exhibitions de milliers d'individus jusqu'à la fin du siècle dernier.

Nombreuses activités

Les conférences, les workshops et les visites de l’exposition « Zoos Humains. L’invention du sauvage» (guidées, libres et scolaires) seront autant d’occasions d’ouvrir le dialogue et favoriser les échanges, d’interroger nos préjugés et nos représentations et de comprendre les mécanismes qui les font naître.

Cette Quinzaine permettra également aux participants d’appréhender le sujet de la décolonisation, pour mieux comprendre en quoi le racisme moderne peut être lié à la colonisation, une page encore souvent méconnue de notre histoire. Un parcours décolonial sera proposé au public afin de découvrir les traces du passé colonial dans la Ville de Mons. Des «samedis décoloniaux » seront proposés aux familles, avec contes, jeux, concerts, atelier de slam, etc.

Découvrez le programme complet des activités gratuites sur www.cimb.be ou page Facebook de la Plateforme « Décolonisation des esprits et de l’espace public ».