Krego, l’artiste carolo, entre Britney Spears et Charles Aznavour, cartonne

Krego… Ce nom de scène d’un jeune artiste carolo commence à être de plus en plus connu. Le jeune homme aligne les succès, avec son tout récent Patate et s’apprête à sortir un nouvel album, un EP.

******* ** ***** ************* *** **** * ********* **** ** ****** *** ** ******** ** ************ ************* ****** ******** ** ** *********** ******* *********** ****** **************** ************ *** ***** *********** ********** **** ***************** ** *** ***** ****** ** ***** ** ****** ******************* ****** ** ***** ****** *** ***** ****** ** ***** ****** ** ** ************* *** ** *** ******* ** ******** *** **** ******* ***** **** ** ****** **** ** ******** ****** ******** *** ******* * *** ***** *** **** ** ******* ************ ************* ********* *** *********** **** **** ** ***** ************* ***** *** ******** ******** ****** ** ** ****** **** ** ** *************** ************ **** ******* ** ***** ******* ** ******* ********* *** * *** ** ***** ************ ** ************ ****** ********* ** ***** *********** **** **** ** *** ***** ********* ********* **** *********** ** ******* ** ******* **** ***** ** ****** *** ******** ********** *************** ******** ** ******* ***** **** ** ** ***** **** *********** ************** ************** ******* *** ** ****** **** ******** ******* ** ** **** **** ********* ******** ***** ******* ***** ** *** **** ** ****** ******** ******* ** ****** ** ********* ** ***** ************ ********* ****** ****** ******* ** ******* ******* *********** ***** **** ***** ** ******* ** ** ******* ** ********************** ******* ******** ** ***************** *************** ***** ******** **** **** ** *********** ** ******** ************ *** ***** ******** *** *** ***** ** ******* ****** ** ********** ***** ******* *** ***** ***** ****** ********* ******* *** *** ** ****** ****** ***** *** **** ** ******* ******** *** ******* ** * ****** *************** *** ************ ************ **** ***** ** ********** ********** ** ****** *********** *********** * ********* ***** *** *** **** ** *** ******* ** ********* *** ** ************ ** ************ ******* *********** *********** ****** ** *********** *** **** ** ***** ** ****** *********************** *** *** *** *** *** ******** ******** ********** ** ***** ********** *** ************ ** ****** ********* ** ****** **** ** *************** ******** ****** ********** **** ********** *** ********** *** ** ********** ****** ** * * ******** ** ******** ********** ***** ******** ************ ****** ***** ******* ** ********************** ** ***** ***** ****** ************ ************ ******** ***** ******* ******** ************* *** * ******** ** **** *** ****** ** ********** ** ******** *** ******* ********* *************** ******* ** ***** ** ****** ** *** ******* **** ******* ********** ******* ***** ** ** ************ ****** ****** ****** ** ******* ****** ** ******* ******** ** ******* ** *** ******** ******* ***** * **** ******** ****** ***** *** ******* ******* ************** ***** *** ******* ******* ** ****** *** **** ****** ******** ** ************** ** ******* ********** *** ************* * ***** ******** **** ************** ** ************** ********** **** **** ********* ** **************** ****** ***** ** ********* ** *********** ****** **** *** ******* ** ********** ****** ***** ** ************* ****** ******** ****** ********* **************** ***** ** ******** ****** ****** *********** ** ****** ** *** *********** *********** ***** ******* ****** ** ******* ********* ** *** ** ** ******* *********** ** ******* *** ********* ************* ******** **** ** ******* ****************** ** ****** ****** ***** ***** ** ****** *** ** ****** ********** ********** ******* ** *** ** *********** *** *** ****** **** ** ****** ** ********** *****