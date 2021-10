Fêtez Halloween au SparkOH!: de nombreuses activités vous y attendent à Frameries

Le week-end d’Halloween, c’est déjà dans moins de deux semaines. Marches de l’horreur, phénomènes paranormaux, chasses aux bonbons… : de nombreuses activités sont organisées à Mons-Borinage. Voici de quoi vous faire peur...

Nous vous proposons ici toute une sélection, non exhaustive, d’activités proposées dans la région.

Pour les sportifs

Ceux qui aiment marcher et découvrir de nouveaux coins seront ravis : l’Etoile de Bonté, à Quaregnon, invite le samedi 30 octobre toutes les personnes motivées pour une marche de 5 km, entre 10 et 17h, avec un loulou du refuge. L’événement est gratuit, les déguisements acceptés, et la buvette sera ouverte afin de se désaltérer et de découvrir le travail de deux créateurs de vêtements investis dans la cause animale. Informations et réservations au 065/67.40.24.

Si vous aimez vous balader, mais sans forcément un copain canin, Le Partiau à Angreau invite petits et grands à une marche le samedi 30 octobre. Début des festivités à 16h pour un retour à 19h30. Collation prévue et « Halloween Party » dès 20h30. Les déguisements sont chaleureusement conseillés.

Horreur et compagnie

La célèbre marche de l’horreur de Montignies-sur-Roc est malheureusement annulée cette année. Les organisateurs ont jugé que les restrictions liées au Covid étaient trop incertaines que pour mettre en place une telle activité.

Dans la même logique, on notera toutefois Les Terreurs du Ravel 6, le 31 octobre, entre 18h et minuit sur le site de Dour Sports. Pour 5€, vous pourrez frissonner dans un univers spécialement construit pour l’occasion. Attention, enfants de moins de 12 ans non admis et port du masque obligatoire.

Les plus jeunes pourront se rendre aux Terreurs du Belvédère, au chemin des Croix de Dour. Pour une entrée à 2€, ils auront droit à une activité « terrifiante » en accord avec leur âge.

« The Haunted Firehouse », à la caserne des pompiers de Quiévrain, vous plongera dans une ambiance de meurtres effroyables et de phénomènes paranormaux ces 30 et 31 octobre, dès 19h, pour une entrée à 2€.

Des activités pour les enfants

Le 23 octobre, à partir de 17h, l’école de Montignies-sur-Roc organise un rendez-vous sur le thème d’Halloween dans la salle omnisports de la Roquette. Château gonflable, grimage, pêche aux canards et concours de déguisements rythmeront la soirée. Une petite restauration est prévue, et l’entrée est gratuite.

Hallow’In Dour 2021 organise cette fois encore son « cortège endiablé » à travers la ville. La chasse aux bonbons prendra corps dès 16h, au départ de la Place Verte. Comédiens grimés et ambiance musicale prévus.

La commune de Lens organise son stage d’Halloween, pour les enfants de 2 ans et demi à 12 ans, du 2 au 5 novembre. Dès 7h30 et jusqu’à 17h30, les parents pourront déposer leurs bambins qui se verront proposer différentes activités, en échange de 28€ pour les enfants de l’entité, et 32€ pour les externes.

À Aulnois, rendez-vous est donné aux petits vampires et sorcières d’entre 3 et 12 ans ce vendredi 29 octobre à 18h, à la salle paroissiale. Le cortège cherchera les friandises à travers les rues du village. Inscriptions et informations auprès de Fanny Descamps 0476/26.38.60.

De façon plus différée, un atelier ludique crêpes et jeux se propose d’accueillir les enfants dès 3 ans, le 1er et le 3 novembre. Pour 35€ la journée, votre enfant sera accueilli de 9h30 à 15h30, dans la salle de réception de la Table d’Auguste, rue du Général Leman à Dour. 0479/94.22.02 et 0493/68.78.03 pour toute inscription.

Des contes et légendes

Si vous faire peur n’est pas votre unique motivation, et que vous voulez toujours en apprendre plus sur votre région, vous pouvez partir à la découverte des légendes élougeoises le vendredi 29 octobre. Toutes les 10 minutes, dès 18h, des départs auront lieu depuis la Maison de Quartier, à la rue du Commerce. Les inscriptions sont obligatoires au 065/69.10.18.

Squid Game dans la vraie vie

Le Patro Saint-Eloi de Jurbise innove pour sa 22e marche d’Halloween. À Herchies, le dimanche 31 octobre à la Vacressoise, rue Valère Letot 14, deux parcours vous attendront. L’un pour les « petits », sur le thème d’Halloween, de 16h à 17h30 avec divers jeux à travers le bois. Et l’autre de 6 km, pour les plus « grands », entre 19h et 21h30, sur le thème de la série Squid Game. Ce second parcours est plus axé pour les adultes, contre une entrée de 4€.